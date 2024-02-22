دوري أبطال إفريقيا|السفير المصري في غانا يتواجد في مطار أكرا لاستقبال بعثة الأهلي

السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، حرص على التواجد في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير المصري في غانا رفقة الدكتور مهند مجدي على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.