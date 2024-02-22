بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

شاركت البلوجر المصرية الشهيرة سوزي الأردنية، متابعيها بمقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر تطبيق التيك توك وذلك بعد ساعات قليلة من الإفراج عنها إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

من جانبها شاركت البلوجر المصرية الشهيرة خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع متابعيها ببعض اللقطات لمنزلها بعد تعرضه لحريق التهم كافة محتويات المنزل وذلك بسبب ماس كهربائي وذلك .

تعد البلوجر المعروفة بسوزي الأردنية، هي صاحبة مقولة "الشارع اللي وراه"، وقد تصدّرت كواليس القبض عليها، وذلك بسبب الشجار مع والدها وتبادل كل منهما الاتهامات والشتائم لتتسبب في الكثير من الجدل .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@sozyayman3/video/7338086822662245638?_t=8k52vdDL8Du&_r=1