عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

لوجر مصرية شهيرة
لوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحر

شاركت البلوجر المصرية الشهيرة  سوزي الأردنية، متابعيها بمقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر تطبيق التيك توك  وذلك بعد ساعات قليلة من الإفراج عنها إخلاء سبيلها بكفالة مالية. 

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لإنقاذ حياة طفلة رضيعة في فلوريدا

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لمنزل الرعب يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

من جانبها  شاركت البلوجر المصرية الشهيرة  خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع متابعيها ببعض اللقطات لمنزلها بعد تعرضه لحريق التهم كافة محتويات المنزل وذلك بسبب ماس كهربائي وذلك .

تعد البلوجر  المعروفة  بسوزي الأردنية، هي صاحبة مقولة "الشارع اللي وراه"، وقد تصدّرت كواليس القبض عليها، وذلك بسبب الشجار مع والدها وتبادل كل منهما الاتهامات والشتائم  لتتسبب في الكثير من الجدل .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@sozyayman3/video/7338086822662245638?_t=8k52vdDL8Du&_r=1

البلوجر المصرية سوزي الأردنية كفالة مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

متى موعد ليلة النصف من شعبان وحكم صيام نهارها منفردا؟ الإفتاء تحدد الضوابط

صدمة أهلاوية.. غياب إجباري لثلاثي المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

محمد أنور: كنت بحضن الراجل بـ 40 جنيه.. وويزو اتقل من الفيل

يوسف المنصور يفوز بالجائزة الأولى للهيئة العربية للمسرح 2023

ترشيحاتنا

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ في سماء إيلات

وظائف الكهرباء 2024..اعرف التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لإنقاذ حياة طفلة رضيعة في فلوريدا

شفاف ولامع| شاهد إطلالة سارة سلامة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ