إصابة 8 إسرائيليين ومصرع جندي.. إطلاق نار في معاليه أدوميم والجهاد الإسلامي تعلق

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، عملية إطلاق النار في مستوطنة معاليه أدوميم في القدس والتي قام بها 3 فلسطينيين من بيت لحم، مما أدي إلى إصابة حوالي 8 إسرائيليين ومصرع جندي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام :"نبارك عملية إطلاق النار التي استهدفت صباح اليوم حاجزاً عسكرياً للاحتلال شرقي القدس، أوقعت عدداً من الإصابات في صفوف الجنود والمستوطنين المحتلين".

وأضافت الجهاد الإسلامي، أن هذه العملية تأتي في سياق حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن مقدساته وأرضه في وجه العصابة الدموية النازية في الاحتلال الإسرائيلي، حتى طرد الاحتلال عن الأرض والوطن الفلسطيني.

وتابعت: "نهيب بأبناء شعبنا في كل مكان بالمضي على طريق المقاومة لمواجهة مخططات الاحتلال وتسليح قطعان مستوطنيه واستهداف المسجد الأقصى المبارك واستباحة الدم الفلسطيني".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقوع عملية إطلاق نار شرقي القدس في مستوطنة معاليه أدوميم نفذت بأسلحة أوتوماتيكية، من قبل 3 مسلحين، وتم تحييد اثنين والقبض على الثالث.

وقال الشاباك في بيان له، إن منفذا عملية القدس هما الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، بينما منفذ ثالث يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم أيضا.