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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غداً لمدة 8 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تحسين ضغوط المياه ولرفع الإستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطى طرد أقطار ٦٠٠ مم و ٩٠٠ مم بمحطة مياه طموه المرشحة بأبو النمرس . 


وتشير محافظة الجيزة إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط ٣ نقاط على الخط الجديد قطر ٩٠٠ مم مع الخط القائم داخل المحطة.


وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال.


وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مركز ومدينة أبوالنمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة).


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء من الأعمال. 


وتوضح محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوجيه السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (١٢٥).

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