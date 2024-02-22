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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأزمات تطارد الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة قوية قبل مباراته مع ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا. بالإضافة إلى تعطل طائرة البعثة مرتين.

عدم خوض أية تدريبات

 تفاقمت الأزمة بعد عدم خوض الفريق أي تدريبات منذ وصوله إلى أكرا، بسبب العطل الفني في الطائرة.

 هذا أدى إلى إرهاق شديد للاعبين خلال الرحلة، مما يهدد بتأثير سلبي على أدائهم في المباراة المرتقبة. 

الأهلي تقدم بطلب رسمي لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لكن مصيرها لا يزال معلقاً على قرار الكاف.

وكشف الإعلامي أحمد حسن، تفاصيل جديدة لبعثة الأهلي الي غانا.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يستعد لاستكمال رحلته إلي كوماسي بعد حادث الطائرة في أكرا”.

تعرضت بعثة النادي الأهلي لأزمة كبيرة في غانا، حيث تعرضت الطائرة الخاصة التي تقل البعثة للاصطدام في مطار اكرا، اثناء التزود بالوقود، ولا يوجد طيران داخلي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي بعثة الاهلي الي غانا دورى أبطال إفريقيا

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الأزمات تطارد الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

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