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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لحصر خسائر حادث حريق مخزن زيوت فايد

الحادث
الحادث

 

تقرر تشكيل لجنة هندسية لحصر خسائر حادث حريق مخزن زيوت فايد.

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الإسماعيلية في التوسع بإقامة معارض لاحتياجات المواطنين


وشب حريق بمخزن للزيوت والمواد البترولية بفايد بمحافظة الإسماعيلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وتلقت الحماية المدنية في الإسماعيلية  إخطارًا بنشوب حريق بمخزن زيوت ومواد بترولية، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

وجرت عملية التبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما تم إجراء حصر للخسائر بمعرفة الجهة المسئولة عن المخزن، وتبين بشكل مبدئى إحتراق كميات من الأخشاب الموجودة بالمخزن ، بالإضافة إلي امتداده الي الدور الرابع بالمنزل المجاور.

 

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