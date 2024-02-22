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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح بوسترات وفاء عامر وتارا عماد من مسلسل جودر

وفاء عامر
وفاء عامر

نشرت منصة watch it ، بوسترات جديدة لبطلات مسلسل كوميدي جودر ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية . 

وتضمنت البوسترات الجديدة كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة تارا عماد ، بعد ان سبق وطرحت بوسترات لكل من الفنانه ياسمين رئيس ونور . 

024 و2025، والمسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

 

 

تفاصيل المسلسل

 

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

آخر أعمال ياسر جلال

يشار أن آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، المكون من 15 حلقة، وشاركه البطولة كل من مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي، أيضا شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني 2022.

 

 

جودر الفنانة ياسمين رئيس الفنانة تارا عماد الفنانة ياسمين الفنانة وفاء عامر شركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة للخدمات مسلسل علاقة مشروعة

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