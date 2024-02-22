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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل للشباب خلال 2023

صدى البلد

 أكد محافظ قنا أشرف الداودي، توفير 38 ألفا و814 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال العام الماضي.


وأوضح الداودى، في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تم توفير 5535 فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد، و3279 بالقطاع الخاص منها 3317 بمراكز وقرى المحافظة و32096 فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية و3401 فرصة بالشركات والمصانع.


ووجه محافظ قنا، إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص، وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


ومن جانبها، أوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يتم استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى، وتحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.
 

قنا قفط نجع حمادى محافظ قنا

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