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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية فساد وزارة الري إلى جلسة 16 مارس.. فيديو

المتهمين في قضية
المتهمين في قضية فساد وزارة الري

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس تأحيل نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"،  لجلسة ١٦ مارس لسماع شهود النفي.

قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري
قضية فساد وزارة الري

تحقيقات قضية فساد وزارة الري

وقالت النيابة العامة، في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. 

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال  تمهيداً لصرف المستحقات المالية. 

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

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