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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسريع وتيرة تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الشامل

صدى البلد

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقرار رقم 3475 لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة آخر مستجدات عمل اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الصحة والسكان ، بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعا إلى خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.  

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه ميكنة منظومة التأمين الصحي وطرق تذليل تلك العقبات، و آخر المستجدات الخاصة بالأنشطة الجارية للمشروع  ومنها (البنية التحتية، ومراكز الاتصال، واختبارات الجودة للمنشآت، وكذلك تم مناقشة آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل.

وأشار "عبد الغفار"،  إلى أن الاجتماع ناقش حوكمة البيانات الخاصة بالمشتركين في  المنظومة بين الجهات المعنية، وآليات التشغيل والدعم الفني المستحدثة، بالإضافة الى القنوات الرقمية والتكنولوجية للتواصل مع المواطنين، والعمل علي تطوير خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، وتسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، ونجاح تطبيقها.

وأضاف "عبد الغفار"، أن اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكدت علي أهمية التنسيق  مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية  طبقا للدراسات الاكتوارية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل، بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوتيرة التطوير التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر،بما فيها البنية التحتية و جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، مشيرا الى ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري، والعمل علي كل ماهو جاذب للقطاع الخاص.

 

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