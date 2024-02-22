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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء لعدد من الوحدات المحلية بالعياط

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف عدد من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة العياط.

وجاء قرار محافظ الجيزة فى إطار الحرص على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميداني وتكثيف الدور الرقابي بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.


وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف خالد محمد عبد الرحمن رئيساً للوحدة المحلية ببرنشت وميلاد عزيز جرجس رئيساً للوحدة المحلية بالبليدة وكمال توفيق عبد الحميد رئيساً للوحدة المحلية بميت القائد وإمام عطية عبد الرازق رئيساً للوحدة المحلية بالقطوري وفوزية سيد علي عبد المجيد رئيساً للوحدة المحلية بالناصرية .

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