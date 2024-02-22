خبير: صفقة الاستثمار المباشر تتويج لجهود الدولة في دعم الاقتصاد.. فيديو

أكد المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى، والتي أعلن عنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي تتويج للجهود التي بذلتها الدولة لتذليل عوائق الاستثمار.



وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه الاستثمارات تكون مغرية لشركات وكيانات اقتصادية أخرى تأتي إلى مصر لتستثمر فضلا عن برنامج الدولة لجذب الاستثمارات واتخاذ خطوات من شأنها توسيع موارد الدولة.



لفت إلى أن هذه الخطوات مرحلة من ضمن مراحل المردود الاقتصادي الأفضل في المستقبل، وبالتالي هذه الخطوة ستكون بوجهة كبرى وقبلة لشركات عالمية أخرى ستتوجه للاستثمار في مصر، وبالتالي سيكون لها انعكاساتها على الرواج الاقتصادي المصري.

