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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة النقد الأجنبي.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل أكبر صفقة استثمارية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الصفقة التي اعلنت عنها الوزارة اليوم هي صفقة كبرى لجذب الاستثمارات الاجنبية بهدف دعم الدولة وزيادة مواردها ، والنقد الاجنبي المصري . لافتا الي ان التنمية بداخلها متنوعة .

وتابع متحدث الوزراء ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع عبر فضائية " الحياة " ، أن الصفقة الاستثمارية تضم مخطط عمراني ضخم ضمن خطة مصر الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية .

وتابع ، أنه سيتم الاعلان قريبا عن كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية ، موضحا ان الاعلان عن الصفقة الاستثمارية هي لوضع اللمسات الاخيرة لها .

واكد ، ان هناك حرص ان يكون اي اعلان مصحوبا بخطوات جادة على الارض ، منوها انه فور الاعلان سيعلم الجميع ان الدولة لديها خطة واضحة لمواجهة التحديات الراهنة .

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