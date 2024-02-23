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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

مخلل اللفت
مخلل اللفت

يعد مخلل اللفت من الأطباق الرئيسية على سفرة رمضان بسبب مذاقه الشهي الذي يتماشي مع مختلف الأكلات الشرقية والغربية .

ومع اقتراب شهر رمضان نعرض لكم طريقة عمل مخلل اللفت من خلال خطوات الشيف أسامة السيد، بأقل التكاليف.

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مكونات مخلل اللفت:

كيلو لفت صغير
7 كوب ماء
10 ملاعق كبيرة ملح
1/2 كوب خل أبيض
1 بنجر متوسط مقطع حلقات أو مكعبات

اللفت
اللفت

طريقة عمل مخلل اللفت :

قطعى اللفت أصابع ويغسل جيدًا ويرش عليه 3 ملاعق من الملح ثم اتركي اللفت في مصفاة عدة ساعات ليتخلص من الماء.
اغسلي اللفت من الملح وضعيه في برطمان وضعي عليه البنجر.
احضري كمية ماء مناسبة واضيفي الملح وقليل من الخل وضعيه على اللفت حتى يغطيه واغلقى البرطمان جيدا.
اتركي مخلل اللفت لمدة أسبوع وبعد البدء باستخدامه يحفظ بالثلاجة.

اللفت الشيف اسامة السيد طريقة عمل مخلل اللفت طريقة عمل مخلل مخلل اللفت

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