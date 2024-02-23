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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الدولار في السوق الموازية بعد صفقة استثمار كبرى لصالح الحكومة

الدولار
الدولار

ارتبكت السوق السوداء للدولار بعد إعلان مجلس الوزراء تفاصيل صفقة استثمارية ضخمة مع كياانات اقتصادية كبرى من شأنها ضخ استمثارات كبيرة بالعملة الصعبة داخل مصر، الأمر الذي دفع سعر الدولار في السوق السوداء للهبوط بشكل كبير.. كما أعلنت عدد من منصات إعلان أسعار الدولار في السوق الموازية تعليق إعلان سعر الدولار في السوق السوداء.

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وعقب إعلان الحكومة تفاصيل أكبر صفقة استمثار بالنقد الأجنبي تعزز موارد الدولة من الدولار الأمريكي ارتبكت السوق السوداء وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ.

تطبيق سعر الدولار في السوق السوداء يعلق إعلان التسعير

أعلن أشهر تطبيق لإعلان سعر الدولار في السوق السوداء إيقاف إعلان سعر الدولار في السوق السوداء على خلفية إعلان الحكومة إتمام صفقة استثمار كبرى مع كيانات دولية كبرى من شانها جذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية مرتقبة.

تفاصيل صفقة استثمار ضخمة بين الحكومة المصرية وكيانات دولية كبرى

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

مشورعات كبرى وفرص عمل كثيرة مرتقبة

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.

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