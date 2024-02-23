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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان عن منح مقدمة ودورات تدريبية بالجامعات اللاتفية للعام الدراسي.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى ستوكهولم بشأن تضمين مصر لقائمة الدول المستفيدة من المنح الدراسية التى تقدمها الحكومة للعام الدراسى 2024/2025 للطلاب والموظفين الأكاديمين والباحثين الدارسين فى مجال التعليم العالى إضافة إلى عدد من الدورات الصيفية التى تقدمها الجامعات اللاتفية.

واوضحت أن أخر علمًا بان اخر موعد للتقدم :  ا إبريل 2024، ولمزيد من التفاصيل فيما يخص المنح الدراسية يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships

 

بينما فيما يخص منح الدورات الصيفية يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

 

وذلك علمًا بأنه يمكن الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة فى الجامعات اللاتفية والبرامج الدراسية على موقع  ادرس فى لاتفيا.

https://studyinlatvia.lv/scholarships

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إطلاق مبادرات لطلاب الجامعات والباحثين.. جهود من صندوق رعاية المبتكرين لربط التعليم بالصناعة وسوق العمل ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

 

وكان قد أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن تعاونه مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الصندوق لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال، وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم الدعم وكافة الموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على توفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط الابتكار بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون كخطوة هامة نحو دعم وتعزيز الشركات الناشئة، لافتًا إلى نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في احتضان XYZ شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا التعاون يُتيح لرواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على رصيد 5000 دولار من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) صالح لمدة عامين للشركات الناشئة والمؤهلة، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات الناشئة للحصول على مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم لتطوير مشاريعها بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، وذلك من خلال الدعم المقدم من منصة "Learn on AWS"، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

وأشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى المزايا الأخرى التي يوفرها هذا التعاون لأصحاب الشركات الناشئة، منها حصولهم على الإرشادات والدعم المتخصص من خلال خدمة مطوري خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق؛ للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات، فضلاً عن الاستفادة من القوالب الجاهزة، واستخدامها في مختلف المجالات، كبنية تحتية لتلك الشركات؛ مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء وتطوير المشاريع الناشئة.

 

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