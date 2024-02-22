بعد أنباء معاناتهما من مشاكل مادية.. ميجان ماركل تظهر بمجوهرات بسعر خرافي

ظهرت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بملابس ومجوهرات بقيمة 28 ألف دولار بعد الأنباء التي انتشرت حول معاناتها مع زوجها هاري من مشاكل مالية.



وذكرت وسائل إعلامية أن ميجان ماركل أنهت جولتها في كندا بحضور حفل راقص في مركز فانكوفر للمؤتمرات مع زوجها الأمير هاري، حيث ظهرت هناك بفستان كاكي من ماركة Greta Constantine يبلغ ثمنه 1645 دولارا، وارتدت الكثير من المجوهرات التي بلغت قيمتها الإجمالية 26.7 ألف دولار.

وفي نهاية شهر يناير تم تداول أنباء حول تواجد ميجان ماركل والأمير هاري في وضع "حرج" بسبب نقص الموارد المالية، وأنهما "مفلسان بسبب إهدار الأموال".



وصنفت مجلة ذا هولويود ريبورتر الأمريكية الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على أنهما من "أكبر الخاسرين" في عام 2023، بعد عام مضطرب بالنسبة للعائلة المالكة السابقة.