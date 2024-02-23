مصطفى بكري: النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل المسئول اليمني للمحاكمة الجنائية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل المسئول اليمني اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم العثور على جثة اللواء اليمني في شقة سكنية ببولاق الدكرور، وفي خلال 24 ساعة من الحادث، تمكنت مديرية أمن الجيزة، تحديد مرتكبي الواقعة، وهي من القبض على 5 متهمين، بينهم 3 سيدات، قالت إنهم «اعترفوا بارتكاب الواقعة، بهدف السرقة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اللواء العبيدي هو مسئول عسكري بارز في الجيش اليمني، مؤكدا أنه أطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية، لما قام به من مجهود في صناعة المدرعات والمصفحات اليمنية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن السفارة اليمنية قامت بدور هام في متابعة الحادث، وكثير من الرؤى والتفسيرات تم رحا، مؤكدا أن وزارة الداخلية المصرية وجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة سرعة ضبط الجناة.