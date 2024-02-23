عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة مصرفية تكشف أهمية صفقة مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

عقبت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على الصفقة الاستثمارية الجديدة التي سيعلن عنها مجلس الوزراء.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" بالقناة الأولى المصرية، أوضحت الدماطي أن الصفقة ستسهم في توفير إيرادات كبيرة من العملة الأجنبية، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

وأشارت الدماطي، إلى أن شراكات مع كيانات كبرى يمكن أن تزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي وتواجه السوق الموازية.

وشددت الخبيرة المصرفية، على أن الشراكة ستعزز عملية التنمية وستزيد العمالة، وستتمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء وتوحيد سعر صرف العملة، مما يشجع التجار على التعامل عبر البنوك.

أكدت الدماطي على أهمية سحب السيولة من السوق عبر إصدار شهادات استثمار كبيرة، وذلك لضمان دخول كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

ترشيحاتنا

وسط مخاوف من هجوم صيني .. أمريكا تحقق في انقطاع الاتصالات

زاهي حواس: قمت بعمل حملة بكل قنوات العالم لكشف أكاذيب فيلم كليوباترا

بعد الإعلان عنها رسميا.. تعرف على طريقة التقدم لوظائف المترو 2024

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

البرازيل: مجموعة العشرين تؤكد بالإجماع على حل الدولتين

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت لأداة بيد الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

شكلها تغير.. يسرا تثير الجدل بأحدث إطلالة

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

فيديو

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ