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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدرسة الروابي للبنات يتصدر نسب المشاهدة في لبنان والسعودية

مدرسة الروابي للبنات
مدرسة الروابي للبنات

تمكن مسلسل مدرسة الروابي للبنات فى موسمه الثاني من تصدر نسب المشاهدة فى لبنان والسعودية  ، وذلك عبر منصة نتفليكس العالمية . 

 

واحتل مسلسل مدرسة الروابي للبنات المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأهلي مشاهدة فى لبنان والسعودية فى قطاع المسلسلات .

 

يتناول الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حكاية شابة مراهقة تكتسب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها عالقة في صراع يقودها في طريق لا تحمد عقباه، لتجرّ معها كلّ من حولها إلى مستنقع مظلم بينما تقوم إحدى زميلاتها في الصف بتوثيق كل ذلك من خلال عدسة كاميراتها.

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ويسلّط الموسم الثاني من المسلسل الضوء على مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طالبات المدارس، والصراعات الداخلية التي يواجهنها خلال محاولة وصولهن لأهدافهن والتي قد تودي بهن لطرق خطرة.

 

الموسم الثاني من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” من إنتاج "فيلمزيون" ومن إبداع وإخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

 

 

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