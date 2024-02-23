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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلى
فريق الأهلى

مباراة الأهلى وميدياما الغاني.. يتساءل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم اليوم في دوري أبطال أفريقيا ضمن دور المجموعات.

يذكر أن مجموعة قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد ميدياما، ضمن مباريات دورى أبطال إفريقيا، والتى تملك حق النقل الحصرى لمباريات دورى أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلى وميدياما

من المقرر أن يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي وميدياما الغاني ضمن المجموعة الرابعة في دور المجموعات للبطولة والتي تضم أيضاً فريقي: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتم بث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة "بي إن سبورتس 6 أتش دي".

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما

يأتي تردد قناة بين سبورت 6 الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما، على النايل سات في دورى أبطال أفريقيا 2024 كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: v

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى 

بخلاف قناة بي ان سبورت، أعلنت القناة الرياضية الغانية المفتوحة نقلها لمباراة الأهلى وميدياما في دوري أبطال أفريقيا كالآتي:

تردد القناة الغانية الرياضية GTV Sports على أسترا

القمر الصناعي: Astra 2A/2B/2D 28.2 شرق

التردد: 12522

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: ¾

تردد القناة الغانية الرياضية GTV Sports على انتلسات

القمر الصناعي: Intelsat 901 18 غرب

التردد: 4026

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 9036

التصحيح: ¾

تردد القناة الغانية الرياضية GTV Sports على عرب سات 

القمر الصناعي: عرب سات 26 شرق

التردد: 10970

الاستقطاب: عمودي

ترتيب مجموعة الأهلى

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 3 مباريات، وسجل 4 أهداف، واستقبل هدفًا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

1- الأهلي 6 نقاط.

2- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني 4 نقاط.

4- ميدياما الغاني 4 نقاط.

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