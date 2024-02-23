الحكومة عن استثمارات رأس الحكمة: الدولة لا تبيع أصولها والمشروع شراكة مع الإمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة لا تبيع اصول لكن مشروع راس الحكمة هي شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان عوائد مشروع راس الحكمة سوف يحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الاجنبية ، مشيرا الي ان هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .

وأشار مدبولي ان الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات مؤكدا ان الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي.