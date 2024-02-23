الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيي حفلا على مسرح السامر

تحيي الفرقة المصرية للموسيقي والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع حفلا مخصصا لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، يوم الخميس 29 فبراير الثامنة مساء علي خشبة مسرح السامر بالعجوزة.



وفال تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية، إن هذه الحفلة لن تكون الحفل الوحيد بل ستكون البداية لسلسلة حفلات للتراث الغنائي المصري سيتقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة المختلفة وستكون بشكل شهري وفي المناسبات والأعياد الرسمية .



جدير بالذكر أن هذه الحفلات دخولها مجانا كمشاركة من الهيئة العامة لقصور الثقافة في التثقيف التراثي والترفيه ايضاً عن الجماهير المتعطشة لمثل تلك المبادرات.