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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاعتداء على صحفي في حفل زفاف شقيقة كهربا

شقيقة كهربا
شقيقة كهربا

أكد سامي عبدالراضي رئيس تحرير موقع تليجراف مصر، أنهم تلقوا دعوة لحضور حفل زفاف شقيقة محمود عبدالمنعم كهربا، وبالفعل توجه أحمد النحيتي محرر ومصور بالموقع، والذي تعرض للاعتداء عليه وهو يؤدي عمله، وكان يحمل دعوة ومكلف من إدارة الموقع بالتواجد في الحفل.

ووجه عبدالراضي الشكر لرجال الأمن في القاهرة والجيزة، من أجل ضبط المتهم الذي اعتدى على النحيتي، رغم محاولات صاحب الشركة المنظمة للحفل المراوغة، وانكار معرفته بالشخص المعتدي على أحمد النحيتي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المفاجأة أن المعتدي على الزميل احمد النحيتي هو شقيق صاحب الشركة المنظمة للحفل، رغم انكاره كثيرًا رغم مواجهته بالفيديوهات، وتم القبض على المتهم خلال ساعتين".

وأكمل: "الشاب المتهم قال في التحقيقات أنه تم تحريضه على الاعتداء على النحيتي، ولم يكن يعرف الصحفي، وتم تقديم بلاغ وعمل المحضر في قسم الشرطة".

وزاد: "قام بعمل محضر ضد أحمد النحيتي، بحجة وجود (خربشة)، لكن النحيتي أبلغنا برغبته في التنازل عن المحضر، وبعدما عدت إلى المنزل أبلغوني بأنه يريد التنازل لأنه في حالة انهيار خصوصا وهو شاب صغير السن".

وأضاف: "النحيتي تعرض للاعتداء أسفل عينيه اليمين، وتم عمل عدة غرز له، وهناك كدمات كثيرة، وللآسف أحمد النحيتي تنازل عن المحضر، على غير رغبتي تمامًا فكنت أريد أن أجلب حقه".

وأتم: "أحمد النحيتي (متدرب) ولازال صغير السن، وكان أي تصالح من المفترض بعد العرض على النيابة، وحزنت لهذا الموقف منه".

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