ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة

قال ربيع حسن بائع البرتقال الأشهر، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تمنى إلقاء كل البرتقال الذي كان معه على شاحنات المساعدات المتجهة إلى فلسطين.



وأضاف عم ربيع خلال لقاء حصري مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن أهالي غزة يعيشون تحت الأمطار وفي الطين والوحل ويجب على الأمة العربية جميعا مساعدتهم، قائلا: إنه كاد أن يشك في إسلامه بعد أن شاهد امرأة من غزة تقول الحمد لله بعد استشهاد جميع أفراد عائلتها.

وتابع ربيع، أنه وصله رسائل من فلسطين وغزة تؤكد وصول البرتقال إليهم، وأن إحدى الرسائل جاء فيها أن البرتقال أحلى من طعم العسل.

