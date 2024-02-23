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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محدش يقلدني.. إلهام شاهين تثير الجدل بطريقة خسارتها للوزن

الهام شاهين
الهام شاهين

أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب خسارتها الشديدة للوزن.

وكشفت النجمة إلهام شاهين عن سر خسارتها للوزن في برنامج الراديو بيضحك على إذاعة  90 90 ونصحت المتابعين بعدم تقليدها لأن ما فعلته فيه خطورة شديدة على الجسم.

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وقالت إلهام شاهين أنها اعتمدت على أكثر من طريقة فعالة في التخسيس في وقت واحد، وهذا أمر خطير يمكن أن يهدد حياة الشخص.

الهام شاهين
الهام شاهين

وأوضحت إلهام شاهين، أن السبب في اتباعها لهذه الطريقة في التخسيس رغم خطورتها هو أن طبيعة شخصيتها تجعلها أمام خيار من اثنين، إما أنها تفعل كل شيء أولا تتبع أى طريقة للتخسيس.

وأكدت إلهام شاهين في لقائها أنها اعتمدت على اخذ عدد كبير من أدوية التخسيس التى سببت لها مضاعفات عديدة بجانب استخدام أجهزة التخسيس الموضعية فى العيادات المتخصصة بالإضافة إلى خفض كمية الطعام.

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