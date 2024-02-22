بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء السوشيال ميديا خبر طريقة عمل البانيه الكداب ، مؤخرا، بشكل ساخر بسبب تعجبهم من الاسم وفى الحقيقة فإن هذه الأكلة متواجدة فى مصر منذ عدة سنوات ولكن مازال البعض لايعرفها حتى الآن.

نعرض لكم طريقة عمل البانيه الكداب بدون فراخ أو بيض بمذاق شهى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي :

مقادير البانيه الكداب

كيلو من البطاطس.

كوب دقيق ذرة

نصف كوب من النشا

بقسماط كريسبي

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

البانيه الكداب

طريقة عمل البانيه الكداب