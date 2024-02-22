بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء السوشيال ميديا خبر طريقة عمل البانيه الكداب ، مؤخرا، بشكل ساخر بسبب تعجبهم من الاسم وفى الحقيقة فإن هذه الأكلة متواجدة فى مصر منذ عدة سنوات ولكن مازال البعض لايعرفها حتى الآن.
نعرض لكم طريقة عمل البانيه الكداب بدون فراخ أو بيض بمذاق شهى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي :
مقادير البانيه الكداب
كيلو من البطاطس.
كوب دقيق ذرة
نصف كوب من النشا
بقسماط كريسبي
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
طريقة عمل البانيه الكداب
- قطعى البطاطس شرائح متوسطة السمك وضعيها في ماء مغلي مع رشة بسيطة من الملح لمدة 5 دقائق “ نصف سوا” ثم صفى البطاطس من المياه وضعيها في ماء مثلج
- في وعاء كبير ضعي كوب الدقيق مع نصف كوب النشا والثوم البودر والبصل البودر والكركم والبابريكا وقلبيهم جيدا ثم ضعي الماء تدريجياً حتى لا يتكتل .
- فى وعاء اخر ضعي البقسماط الكريبسي مع رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ضعي البطاطس في الخليط الأول ثم قلبيها فى وعاء البقسماط وغلفيها ببلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ويمكن أن يخزن لشهر رمضان .
- اقلي البانيه الكداب في زيت غزير ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي ويصفى من الزيت ويقدم ساخنا.