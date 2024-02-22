لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

ترغب الكثير من النساء فى معرفة كيفية تخزين كفتة الأرز فى الفريزر قبل شهر رمضان ليسهل عليها مهمة إعداد الطعام أثناء الصيام وتوفير الوقت للعبادة.



نعرض لكم طريقة تخزين كفتة الأرز فى الفريزر بخطوة واحدة من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير تخزين كفتة الأرز

نصف كيلو لحمة مفرومة

1 كوب دقيق أرز

بصلة مبشورة

ملح فلفل أسود

1 كوب شبت

1 كوب بقدونس

1 كوب كزبرة خضراء

نصف ملعقة صغيرة بهارات

كفتة الارز بعد القلي



طريقة تخزين كفتة الأرز

* ضعي كل المكونات في الكبة واخلطيها جيدا

* صبعى كفتة الأرز واحفظيها في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام ويمكن عمل منها كفتة مقلية أو كفتة الصلصة.