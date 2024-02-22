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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

تخزين الكفتة لشهر
تخزين الكفتة لشهر رمضان

ترغب الكثير من النساء فى معرفة كيفية تخزين كفتة الأرز فى الفريزر قبل شهر رمضان ليسهل عليها مهمة إعداد الطعام أثناء الصيام وتوفير الوقت للعبادة.


نعرض لكم طريقة تخزين كفتة الأرز فى الفريزر بخطوة واحدة من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير تخزين كفتة الأرز
نصف كيلو لحمة مفرومة
1 كوب دقيق أرز 
بصلة مبشورة 
ملح فلفل أسود
1 كوب شبت
1 كوب بقدونس
1 كوب كزبرة خضراء
نصف ملعقة صغيرة بهارات 

كفتة الارز بعد القلي
كفتة الارز بعد القلي


طريقة تخزين كفتة الأرز
* ضعي كل المكونات في الكبة واخلطيها جيدا 

* صبعى كفتة الأرز واحفظيها في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام ويمكن عمل منها كفتة مقلية أو كفتة الصلصة.

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