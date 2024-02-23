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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد «رأس الحكمة».. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة (تفاصيل)

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن مصر والمملكة العربية السعودية تستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك إشارة جيدة لخطوات فعلية قد يتم الوصول لها في عام 2024، ونتحدث عن ثقافيات إعلامية استثمارية.

وواصل الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر: "كنت واحدا من أوائل من استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في مصر من قبل.. الراجل  ده بيحب مصر من قلبه.. وبقولكم فيه تطورات كلها خير.. وهناك تطور ثقافي وإعلامي".

خالد أبو بكر المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ رأس الحكمة

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