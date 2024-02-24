عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحسبا لهجوم من جنوب لبنان

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت بأن صفارات الإنذار انطلقت في عدد من البلدات القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل. 

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن انطلاق صفارات الإنذار، جاء تحذيرا من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التنبيهات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عددًا من مواقع حزب الله خلال الليل.

وشهدت بعض مناطق جنوب لبنان حالة من الترقب والحذر بسبب تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في أعقاب القصف الإسرائيلي لبعض المناطق.

وأفاد موقع النشرة اللبناني بأن طيران التجسس الإسرائيلي طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي.

وأشار إلى أن "المنطقة لا تزال تشهد حتى هذا الصّباح، تحليقا متقطعا للمسيرات الإسرائيلية، وصولا حتى أجواء ​البقاع الغربي​ وجبل صافي في إقليم التفاح".

يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة لجنوب لبنان وتنفيذ غارات جوية استهدفت في أحيان كثيرة قيادات في حزب الله وحركة حماس.

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل هجوم من جنوب لبنان جنوب لبنان صفارات الإنذار إسرائيل حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

ترشيحاتنا

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

وزير التربية والتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدداً من المدارس

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

صفقة تبادلية.. إبراهيم سعيد: الأهلي يعرض هذا اللاعب مقابل ضم نجم بيراميدز والأولمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس خيالا.. اختراع جديد للسفر عبر الزمن بهذه الطريقة

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ