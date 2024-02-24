صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحسبا لهجوم من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت بأن صفارات الإنذار انطلقت في عدد من البلدات القريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن انطلاق صفارات الإنذار، جاء تحذيرا من هجوم محتمل بطائرة بدون طيار من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التنبيهات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عددًا من مواقع حزب الله خلال الليل.

وشهدت بعض مناطق جنوب لبنان حالة من الترقب والحذر بسبب تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في أعقاب القصف الإسرائيلي لبعض المناطق.

وأفاد موقع النشرة اللبناني بأن طيران التجسس الإسرائيلي طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي.

وأشار إلى أن "المنطقة لا تزال تشهد حتى هذا الصّباح، تحليقا متقطعا للمسيرات الإسرائيلية، وصولا حتى أجواء ​البقاع الغربي​ وجبل صافي في إقليم التفاح".

يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة لجنوب لبنان وتنفيذ غارات جوية استهدفت في أحيان كثيرة قيادات في حزب الله وحركة حماس.