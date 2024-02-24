اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ليلة النصف من شعبان 2024 ، اليوم السبت الموافق 14 من شعبان 1445هـ، والرابع والعشرين من فبراير 2024 م، وتبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 من مغرب اليوم السبت ، أي بعد أقل من 12 ساعة من الآن ، فيما تنتهي ليلة النصف من شعبان 2024 فجر غد الأحد الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1445هجريًا، والخامس والعشرين من شهر فبراير لعام 2024 ميلاديًا.

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افضل الاعمال في ليلة النصف من شعبان

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ينبغي في هذه الليلة الإكثار من الاستغفار وتلاوة القرآن والذكر والتذكير والزكاة وقيام الليل والصلاة والدعاء ؛ والأمر بالمعروف، والنّهي عن المُنكَر، وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام ؛ فهي ليلة لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، كما ينبغي أن نترك الحقد عن قلوبنا ونصلح ذات بيننا ونسأل الله تعالى في تلك الليالي المباركة أن يُصلح لنا الأحوال ويهدينا إلى الصواب.

ونستعرض الميزد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.