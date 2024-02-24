بالمدفعية الثقيلة.. الجيش السوري يدك مواقع وتحصينات تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي

قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت ‏وحدات الجيش العربي السوري في وقت سابق مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على محور سهل الغاب ومحور ريف حلب الغربي بطائرات مسيّرة انتحارية FPV.

وذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم إيقاع أفراد تلك المجموعات مابين قتيل وجريح.

كما استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع و نقاط انتشار المجموعات الإرهابية في حرش بينين بريف إدلب الجنوبي.

‏وقصف كذلك بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات جبل الزاوية الجنوبية.