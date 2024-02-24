مسئول إسرائيلي: صفقة الأسرى مع حماس لن تمنع المناورة البرية في رفح

قال مسئول أمني إسرائيلي، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، إن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس لن تمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة المرحلة التالية من العملية البرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن نية تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما يشير إلى مرحلة متصاعدة من الصراع الدائر مع حماس. وحدد البيان، الذي نشرته يديعوت نيوز، خططًا للقيام بعمل عسكري شامل يهدف إلى القضاء على قوات حماس في المنطقة.

وأكد نتنياهو: "نعمل على استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح". وقال "سأعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في بداية الأسبوع للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين من هناك".

وشدد نتنياهو على أن الجمع بين الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيكون حاسماً في تحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتحييد حماس، وتحقيق أهداف استراتيجية أوسع نطاقاً.