وزير أسبق: نتوقع الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات

علق يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال يحيى راشد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك توقعات إيجابية للسياحة المصرية في المستقبل.

وأضاف يحيى راشد:" نتوقع الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات ".

وتابع يحيى راشد :" من الضروري العمل على انعاش الفكر السياحي في عقول الشعب المصري والتوعية بكيفية التعامل مع السائحين ".

وأكمل يحيى راشد: "هناك عدة مراحل من مشروع رأس الحكمة الاستثماري "، مضيفا:" من الضروري العمل بشكل مستمر لجذب الاستثمارات ".