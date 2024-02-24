وزير أسبق: نتوقع الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات

علق يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقال يحيى راشد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك توقعات إيجابية للسياحة المصرية في المستقبل.
وأضاف يحيى راشد:" نتوقع الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات ".
وتابع يحيى راشد :" من الضروري العمل على انعاش الفكر السياحي في عقول الشعب المصري والتوعية بكيفية التعامل مع السائحين ".
وأكمل يحيى راشد: "هناك عدة مراحل من مشروع رأس الحكمة الاستثماري "، مضيفا:" من الضروري العمل بشكل مستمر لجذب الاستثمارات ".