نشرة الفن| رامي وحيد يعلن زواجه بفتاة خارج الوسط الفني .. عرض مسرحية "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بموسم الرياض

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

أعلن الفنان رامي وحيد زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني منذ قليل .

روّجت الفنانة نانسي صلاح عن إعادة تقديم فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” على شكل عرض مسرحي، ضمن موسم الرياض ،على مسرح العلي ، و ذلك من الفترة 24 فبراير حتى 4 مارس.

أعرب مطرب المهرجانات كزبرة بسعادته بنجاح أولي تجاربه الفنية فيلم “الحريفة” ، بعد أن حقق نجاح جماهيري ضخم منذ إنطلاقة عرضه فى السينمات.

تدهورت حالة الممثل اللبناني فادي ابراهيم الصحية أمس بشكل مفاجئ ما استدعى نقله الى العناية المركزة في المستشفى التي يتعالج بها، بصورة عاجلة، وقد دخل في غيبوبة.

نشر الفنان وائل جسار صورة برفقة الفنان جورج وسوف أثناء استعدداهما لإحياء أحدث الحفلات التى تجمعهما ضمن جولة حفلات كندا .