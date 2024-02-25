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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| رامي وحيد يعلن زواجه بفتاة خارج الوسط الفني .. عرض مسرحية "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بموسم الرياض

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

رامي وحيد يعلن عن زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

أعلن الفنان رامي وحيد زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني منذ قليل .

 

ضمن موسم الرياض| نانسي صلاح تروّج لمسرحية «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»

روّجت الفنانة نانسي صلاح عن إعادة تقديم فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” على شكل عرض مسرحي، ضمن موسم الرياض ،على مسرح العلي ، و ذلك من الفترة 24 فبراير حتى 4 مارس.

بعد نجاح فيلم"الحريفة": كزبرة: كنت قدها واستنوا الجزء التاني

أعرب مطرب المهرجانات كزبرة بسعادته بنجاح أولي تجاربه الفنية فيلم “الحريفة” ، بعد أن حقق نجاح جماهيري ضخم منذ إنطلاقة عرضه فى السينمات.

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

تدهورت حالة الممثل اللبناني فادي ابراهيم الصحية أمس بشكل مفاجئ ما استدعى نقله الى العناية المركزة في المستشفى التي يتعالج بها، بصورة عاجلة، وقد دخل في غيبوبة.

بعد إحياء ثالث حفلاتهما فى كندا .. وائل جسار ينشر صورة جديدة بصحبة جورج وسوف

نشر الفنان وائل جسار صورة برفقة الفنان جورج وسوف أثناء استعدداهما لإحياء أحدث الحفلات التى تجمعهما ضمن جولة حفلات كندا .

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