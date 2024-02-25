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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشرف على تأهيل ديانج: اللاعب اختار الخضوع للجراحة

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى الحراق المشرف على تأهيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب مصاب بالغضروف، وهو ما أكده تشخيص طبيب الفريق.

وتابع الحراق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ديانج يخوض معنا التدريبات منذ فترة وكان يشعر بألم شديد، ولكن الآن هو في حالة جيدة تمامًا".

وأضاف مصطفى الحراق: "اللاعب يعاني من بعض الآلام بجانب الغضروف في الأنكل، والألم شبه اختفى، والأهلي استشاره في الجراحة، وهو رد بأنه يشعر بألم شديد منذ فترة وخاض كأس الأمم الإفريقية، وسوف يجري الجراحة".

واستطرد: "النجم المالي سوف يسافر إلى النمسا للجراحة بالمنظار وإن كانت تنظيف سوف يغيب من شهر إلى شهر ونصف، ولو تدخل بالخياطة يحتاج من 4 إلى 6 أشهر".

واختتم: "فور العملية يبدأ ديانج عمليات التأهيل مباشرةً، وهو يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وأجرى بها جراحة وهي قبل وصوله إلى الأهلي وانضمامه للفريق".

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المشرف على تأهيل ديانج: اللاعب اختار الخضوع للجراحة

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