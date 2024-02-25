ليس الفرح.. خالد بيبو يكشف سبب استبعاد كهربا من مباراة ميدياما

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: استبعاد كهربا لسبب فني وليس بسبب الفرح.. خالد بيبو مدير الكرة يتحدث عن إصابات لاعبي الأهلي وتألق موديست.



وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.