نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في لبنان.. وتغطية حفل SAG Awards

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية أبرزها شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في لبنان وتغطية حفل SAG Awards.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني أغنية كدابة، التي غناها مؤخرا حسام حبيب.

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهور حفلها في لبنان مساء السبت، عن تأجيل موعده من الأسبوع الماضي بشكل مفاجيء ما عرضها لحملة كبيرة من الانتقادات.

يشهد حفل SAG Awards اجتماع بطلات الفيلم الشهير The Devil Wears Prada بعد 18 عاما من انطلاقه في السينما والنجاح الكبير الذي حققه.

وارتدت عدد من النجمات فساتين غريبة الشكل، منهن آلي وونج بطلة مسلسل BEEF التي ارتدت فستان يشبه “النجفة”، ودانيال بروكس التي ارتدت فستان أسود بديل ريش، وبري لارسون التي ارتدت فستان ستان غير موفق.

وتألقت كل من إيما ستون، مارجو روبي، كاري موليجان، آن هاثاواي، ميريل ستريب، إيميلي بلانت، سيلينا جوميز، ريس ويزرسبون، جينيفر أنيستون بملابس ساحرة أمام الكاميرا.