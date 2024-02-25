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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في لبنان.. وتغطية حفل SAG Awards

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية أبرزها  شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في لبنان وتغطية حفل SAG Awards.

 

صدمت جمهورها.. شيرين عبد الوهاب ترقص على أغنية كدابة لـ حسام حبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني أغنية كدابة، التي غناها مؤخرا حسام حبيب.

 

مش بإيدي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر للجمهور اللبناني بعد تأجيل حفلها| شاهد

اعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهور حفلها في لبنان مساء السبت، عن تأجيل موعده من الأسبوع الماضي بشكل مفاجيء ما عرضها لحملة كبيرة من الانتقادات. 

 

بطلات The Devil Wears Prada يجتمعن في حفل SAG Awards بعد 18 عاما

يشهد حفل SAG Awards  اجتماع بطلات الفيلم الشهير The Devil Wears Prada بعد 18 عاما من انطلاقه في السينما والنجاح الكبير الذي حققه.

 

 

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

وارتدت عدد من النجمات فساتين غريبة الشكل، منهن آلي وونج بطلة مسلسل BEEF التي ارتدت فستان يشبه “النجفة”، ودانيال بروكس التي ارتدت فستان أسود بديل ريش، وبري لارسون التي ارتدت فستان ستان غير موفق. 

 

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

وتألقت كل من إيما ستون، مارجو روبي، كاري موليجان، آن هاثاواي، ميريل ستريب، إيميلي بلانت، سيلينا جوميز، ريس ويزرسبون، جينيفر أنيستون بملابس ساحرة أمام الكاميرا. 

SAG Awards اطلالات النجمات الفنانة شيرين عبد الوهاب بري لارسون شيرين عبد الوهاب

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