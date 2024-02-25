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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: الفريق يعاني من الإصابات.. ولابد من ثبات التشكيل

صدى البلد

كشف حمدى ابو راضي لاعب الأهلي السابق عن أزمة الأهلي هذة الفترة خلال تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبدالغني  في برنامج اللعبة.

 

وقال حمدي أبو راضي: “الأهلي يعاني من كثرة الإصابات.. ولكن لابد من ثبات التشكيل في المباريات”.

 

 

أعلن الإعلامي سيف زاهر أن ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني.

وقال سيف زاهر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة “أون تايم سبورتس”: "تأكد غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي لمدة شهر بسبب شد الخلفية، بينما إصابة كريم نيدفيد في السمانة بسيطة وسيغيب 4 أو 5 أيام قبل العودة لفريقه".

 

 

وأضاف أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، أصبح على رادار جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لضمه لمعسكر الفراعنة في الفترة القادمة عقب تألقه خلال حراسة عرين المرمى الأحمر في المباريات الأخيرة.

وتابع: “مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يفكر في تمديد عقد أنتوني موديست، مهاجم الفريق، للموسم لمدة موسم آخر، في ظل قناعته باللاعب، خاصة بعدما ظهرت بصماته مع الفريق في الفترة الأخيرة، وهناك اتجاه أن يتم تخفيض قيمة عقده حال الاتفاق على تمديد عقده لموسم جديد”.

 

 

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