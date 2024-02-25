ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية والدهون المفيدة التي يحتاجها الجسم.

١- بما لايدع مجالا للشك أن استخدام زيت الزيتون بإنتظام هو فى مأمن من الزهايمر و خرف الشيخوخة .

٢- السمنة

سبب السمنة الرئيسى هو ارتفاع نسبة هرمونات البناء فى الجسم وأبرزهم الإنسولين زيت الزيتون بيمنع إرتفاع الإنسولين المصاحب لمرضى مقاومة الإنسولين المسبب للسمنة.

٣- تنظيم هرمونات الأنثى

زيت الزيتون غنى جدا بالمواد الفعالة اللى بتمنع إضطراب هرمون الإستروجين و أثره فى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

٤- صحة الأعضاء

زيت الزيتون بيساعد على امتصاص الفيتامينات التي توجد في الطعام بشكل كبير مثل فيتامين د لصحة العظام وفيتامين ك لصحة الشرايين وفيتامين ه لصحة الكبد وفيتامين أ لصحة العين .

