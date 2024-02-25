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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

زيت الزيتون
زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية والدهون المفيدة التي يحتاجها الجسم.

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١- بما لايدع مجالا للشك أن استخدام زيت الزيتون بإنتظام هو فى مأمن من الزهايمر و خرف الشيخوخة .

٢- السمنة 
سبب السمنة الرئيسى هو ارتفاع نسبة هرمونات البناء فى الجسم وأبرزهم الإنسولين زيت الزيتون بيمنع إرتفاع الإنسولين المصاحب لمرضى مقاومة الإنسولين المسبب للسمنة.

٣- تنظيم هرمونات الأنثى
زيت الزيتون غنى جدا بالمواد الفعالة اللى بتمنع إضطراب هرمون الإستروجين و أثره فى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

٤- صحة الأعضاء 
زيت الزيتون بيساعد على امتصاص الفيتامينات التي توجد في الطعام بشكل كبير مثل فيتامين د لصحة العظام  وفيتامين ك لصحة الشرايين  وفيتامين ه لصحة الكبد وفيتامين أ لصحة العين  .
 

زيت زيت الزيتون الشيخوخة السمنة الفيتامينات

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