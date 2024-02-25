وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك يزور قسم شرطة ثان العبور

زار اليوم، وفد من كنيسة القديس مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك، بالعبور، بقيادة الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة، قسم شرطة ثان العبور، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وحرص الوفد الكنسي على تهنئة السيد المأمور المقدم، محمد محي، وسيادة الرائد محمد غزال، نائب مأمور القسم، اللذان بدورهما رحبا، بوفد الكنيسة الكاثوليكية بالعبور.

وأعرب الأب مينا عن امتنانه لمجهودات السيد، مأمور القسم، ونائبه، وجميع أعضاء الهيئة الشرطية ضباطًا، وجنودًا، لمجهوداتهم في حفظ الأمن، والاستقرار، بمدينة العبور، متمنيًا لهم دوام الصحة، والعافية، والسداد في أمانة المسؤولية عن الشعب المصرى، في هذه الأيام المباركة، بحلول شهر رمضان المبارك، وأيضًا أيام الصوم المبارك للكنيسة.