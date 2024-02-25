الجارديان تتوقع تجاوز حصيلة شهداء غزة حاجز الـ30 ألفا هذا الأسبوع

توقعت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المرجح أن يتجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة حاجز الثلاثين ألفاً هذا الأسبوع، بينما يحاول الوسطاء التوصل إلي وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى، بينما تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلية قدماً في خطط الهجوم على رفح.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي في وقت متأخر من يوم أمس السبت للاستماع إلى المفاوضين الذين كانوا يجرون محادثات في باريس.

وسوف يجتمع هذا الأسبوع مرة أخرى لمناقشة الاستعدادات للهجوم على رفح، المدينة الحدودية الجنوبية التي لجأ إليها ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني نازح. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي بي إس إن التوصل إلى اتفاق قد يؤخر تلك العملية، لكنه لن يمنعها.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة سي إن إن، إن الوسطاء من إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة اتفقوا على “الخطوط الأساسية” للترتيب خلال محادثات مطلع هذا الأسبوع في باريس، لكن التفاصيل النهائية لا يزال يتعين التوصل إليها.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصفقة المرتقبة ستسمح بالإفراج عن 30 أو 40 أسير وأسيرة - نساء ومسنين وجرحى - مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني، ووقف إطلاق النار لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وقال مسؤول مصري لوكالة أسوشيتد برس إن الجانبين سيواصلان المفاوضات خلال فترة التوقف من أجل إطلاق سراح المزيد من الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.

ومن شأن وقف القتال أن يشمل شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ حوالي ١١ مارس من هذا العام، وسيتضمن الاتفاق زيادة في المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقد تم اقتراحه بعد ضغوط دولية شديدة بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين واحتمال إراقة المزيد من الدماء في رفح. وقالت مصادر أمنية مصرية لرويترز إنه بعد محادثات أولية في باريس ستعقد مناقشات للمتابعة في الدوحة والقاهرة.

ويعاني معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من الجوع، وبعضهم يعاني من الجوع الشديد، وتصف وكالات الإغاثة وجود "جيوب مجاعة" في القطاع. وانتشرت الأمراض المعدية بسرعة، وأصبح الوصول إلى الرعاية الطبية محدودا، حيث يعمل 13 مستشفى فقط من أصل 34 مستشفى في غزة بشكل جزئي أو بالحد الأدنى.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 29692 فلسطينيا في غزة منذ أكتوبر الماضي، ثلثاهم من النساء والأطفال، وإصابة 69879 آخرين، وفقا للسلطات الصحية في غزة.