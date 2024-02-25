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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدول بدمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام المرحلة الثانية من الموجة عن إزالة ٨حالات تعدى تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز الزرقا على مساحة ٥٠٤ متر مربع .

 بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٢١حالة بمساحة اجمالية ١٢٦٤متر مربع .

 أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .

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دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة الإدارة العامة للموارد المائية والرى التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المتابعة الدورية املاك الدولة

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