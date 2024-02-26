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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. إصابة مستشار وشقيقته في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب مستشار وشقيقته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز بني مزار شمال المنيا بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة نتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمدينة بني مزار شمال المنيا.

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انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وضباط مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر شمال مدينة بني مزار .

 

تسبب الحادث في إصابة و. أ. ز 37 سنة مستشار رئيس محكمة وشقيقته أ. أ. ز  28 سنة لا تعمل مقيمين بمركز سمالوط.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي لعلاج والتحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

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