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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال المواطنين على معرض أهلاً رمضان بالعمرانية| صور

صدى البلد

شهدت معارض أهلا رمضان بمنطقة العمرانية، إقبالا كبير من قبل المواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

ورصدت عدسة صدى البلد، صوراً لاستفادة المواطنين من شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة. 

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن معارض أهلا رمضانهي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10 لـ 30 %.

 وأضاف “عز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن معارض أهلا رمضان تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث يوجد من 3لـ 5 منافذ في كل محافظة بجانب الشوادر والقوافل المتجولة.

 

 

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم توفير السلع مباشرة من المصنع للمنفذ لتفادي أي تكاليف إضافية على السلع، مضيفًا أن معارض أهلا رمضان بها مخازن من أجل الإمداد المستمر للسلع.

 

 

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