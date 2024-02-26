أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



"لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية". هكذا حذر أحد خبراء التكنولوجيا من التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشر و البشرية بأكملها.



من يتابع أرباح شركات التكنولوجيا يجد أنها تحقق نموًا كبيرًا وأرباحًا هائلة حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 8 % منذ بداية العام، وفي الوقت ذاته فإن أداء الاقتصاد الأمريكي جيد بشكل ملفت، حيث أُضيفت 353 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين.



كشفت تقارير أن عدة شركات كبرى قد استخدمت تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجسس على الموظفين والتطفل على رسائلهم أثناء العمل من المنزل.



وقع الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورجان ضحية لتقنية Deepfake أو ما يُعرف بـ "التزييف العميق"، حيث قام أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلاله ضمن أحد مقاطع الفيديو الترويجية.



أثار خبراء وأكاديميون مخاوفهم بشأن ارتفاع استهلاك المياه مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث قامت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بزيادة استخدامها للمياه بشكل كبير لتبريد مراكز البيانات.



كشفت تقارير أن الملياردير إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير شبكة الأقمار الصناعية Starshield التابعة لشركة SpaceX لأفراد الدفاع الأمريكيين في تايوان.