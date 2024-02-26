عاجل
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع شاحنة بطاطس بالوادي الجديد أخبار الفن: فيلم فوي فوي فوي يفوز بجائزة جمعية الفيلم وحسن الرداد يصالح فريق عمل مسلسله الجديد محارب صحف السعودية| الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية المصري في تونس.. إطلاق المناورات العسكرية سيف السلام 12 تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة| أخبار التوك شو فاروق جعفر: عبد الله السعيد صفقة مميزة.. والزمالك فريق كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

 لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية.. خبير يحذر من تهديد الذكاء الاصطناعي


"لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسانية". هكذا حذر أحد خبراء التكنولوجيا من التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشر و البشرية بأكملها.

 

لماذا يستمر تسريح موظفي التكنولوجيا بالرغم من الأرباح والاقتصاد الأمريكي القوي؟


من يتابع أرباح شركات التكنولوجيا يجد أنها تحقق نموًا كبيرًا وأرباحًا هائلة حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 8 % منذ بداية العام، وفي الوقت ذاته فإن أداء الاقتصاد الأمريكي جيد بشكل ملفت، حيث أُضيفت 353 ألف وظيفة جديدة في يناير الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين.  

 

بالذكاء الاصطناعي.. شركات كبرى تتجسس على موظفيها.. تفاصيل


كشفت تقارير أن عدة شركات كبرى قد استخدمت تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجسس على الموظفين والتطفل على رسائلهم أثناء العمل من المنزل.

 

Deepfake.. إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق.. تفاصيل


وقع الإعلامي البريطاني الشهير، بيرس مورجان ضحية لتقنية Deepfake أو ما يُعرف بـ "التزييف العميق"، حيث قام أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلاله ضمن أحد مقاطع الفيديو الترويجية.

 

خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يهدد الموارد المائية.. تفاصيل


أثار خبراء وأكاديميون مخاوفهم بشأن ارتفاع استهلاك المياه مع تطور الذكاء الاصطناعي، حيث قامت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بزيادة استخدامها للمياه بشكل كبير لتبريد مراكز البيانات.

 

إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير خدمة Starshield للقوات الأمريكية في تايوان


كشفت تقارير أن الملياردير إيلون ماسك يواجه ضغوطًا لتوفير شبكة الأقمار الصناعية Starshield التابعة لشركة SpaceX لأفراد الدفاع الأمريكيين في تايوان.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

50 جنيها رسوما وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور (9 أنواع)

أخبار التكنولوجيا|شركات كبرى تتجسس على موظفيها بالذكاء الاصطناعي.. وإعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق الموازية

يقترب من عام.. استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراب غريب.. مايا دياب تثير الجدل بملابسها| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

ماذا يحدث في الفضاء الآن؟.. رصد حركة شديدة النشاط

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ