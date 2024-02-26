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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

أخصائي يضع ماء زمزم
أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

نشر أخصائي علوم يجري الكثير من التجارب العلمية تحت الميكروسكوب مقطع فيديو قصير يوضح فيه ماذا وجد بماء زمزم تحت المجهر.

بدأ مقطع الفيديو الذي نُشر على قناة شارع العلوم بموقع يوتيوب بوضع الأخصائي للماء العادي تحت المجهر ليكتشف أنه يوجد به الكثير من البكتيريا والشوائب. 

شوائب وبكتيريا

ورجح الأخصائي أن السبب وراء ذلك هو عدم نظافة الشريحة التي يضع عليها الماء مما دفعه إلى تنظيفها وتعقيمها ثم وضع الماء العادي عليها مرة أخرى ورؤيته تحت الميكرسكوب. 

بكتيريا وشوائب في المياه العادية تحت المجهر

تفاجأ أخصائي شارع العلوم بأن الماء مازال يحتوي على الشوائب والبكتيريا ورجح أن السبب في ذلك يمكن أن يرجع إلى عدم نظافة مواسير المياه.

معادن

بعد ذلك، وضع الأخصائي مياه زمزم تحت المجهر فوجد أن مياه زمزم تحتوي على شوائب أقل بكثير من المياه العادية لكنه اكتشف أنها تتضمن أيضًا الكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والكالسيوم وغيرهم.

شوائب أقل بماء زمزم تحت الميكروسكوب
معادن بمياه زمزم

وأوضح الأخصائي أنه وجد بمياه زمزم كريستالات ملحية تُميز بشكل عام المياه المعدنية أو الجوفية عن أية مياه أخرى.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا

ماء زمزم تحت المجهر البكتيريا الشوائب معادن تحت الميكرسكوب

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