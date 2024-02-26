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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 مشاريع ممولة بجامعة حلوان من صندوق البحث العلمي

جانب من التكريم
جانب من التكريم

في إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمى السبق فى التمويل حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس ) بقيمة (60000)

وقد فاز بالتمويل الدكتور ثروت غانم عبد القادر عمر بكلية العلوم  عن مشروع الفضة النانوية المصنعة حيويا كمكافحه إصابة الطحال التي يسببها تعفن الدم، بقيمة تمويل 300000 جنية، وفاز الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم على بكلية العلوم عن مشروع دراسة النشاط الوقائي العصبي المحتمل لجزيئات النانونية للسيلينيوم المصنع حيويا بابيجالوكاتسين جاليت ضد الفصام والاكتئاب في الجرزان، بقيمة تمويل 300000 جنيه، وفاز الباحث صهيب على رمضان بكلية العلوم بقيمة تمويل 54200 جنيه عن مشروع توصيل الحمض النووي الريبوزي المرسال الخاص ببروتين على حامل نانوي كعلاج مستحدث لمرض الزهايمر، والباحث احمد عزت مصطفى عبد الحميد بكلية العلوم بقيمة التمويل 50000 جنيه عن مشروع اكتشاف منتج طبيعي مغلف بجسيم لعلاج وتقليل التليف الكبدي في الفئران على أسس من تقنيات المعلوماتية الحيوية.

كما فازت الدكتورة شرين حمدي عطية إبراهيم بكلية التربية بقيمة تمويل 150000 جنية عن مشروع 
ACHIEVING OPTIMUM FUNCTIONAL PROPERTIES OF SCRUBS FABRICS USINGNANOTEECHNOLOG، 
وفازت الدكتورة ايه السيد محمد احمد بكلية الفنون تطبيقية بقيمة تمويل 300000 جنيه عن مشروع اكساب السجاد النصف ميكانيكي خاصيتي التنظيف الذاتي ومقاومة البكتيريا، والباحثة رانيا مختار على محمد بكلية الصيدلة بقيمة تمويل 15000 جنيه عن مشروع الوقاية باستخدام ديكسلانسوبرازول ضد موت الخلايا بيروبتوتيك في الرئة المسبب بواسطة البليوميسين في الفئران.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن البحث العلمى يأتى فى مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسى لتقدم الدول وتسعى جامعة حلوان لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم فى كافة القطاعات منها القطاع البحثى والعلمى ولاسيما وأن البحث العلمي يشكل  أحد أهم الأرکان الاستراتيجية التي تتبناها جامعة حلوان وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبدوره أوضح الدكتور عماد أبو الدهب على حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

 

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