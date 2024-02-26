تفاصيل جديدة بشأن الضربة الإسرائيلية على بعلبك

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول الغارات على بعلبك، موضحًا أنها “طالت مواقع متعلقة بالقدرات الجوية لحزب الله”.

وقال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طائرات حربية شنت غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في بقاع بعلبك.

وأضاف أن هذا جاء ردًا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز "زيك" والتي سقطت في وقت سابق من اليوم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بعلبك لأول مرة منذ بدء الحرب.

ووفقا لموقع "لبنان 24”، شن العدو الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت محيط بعلبك - شرق لبنان، وذلك في تطور ميداني يعتبر خطيرا جدا.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف طال مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية لمؤسسات السجاد على طريق عدوس - بوداي.

وأضاف الموقع اللبناني أن مصادر أخرى ذكرت أن الضربة التي جاءت بواسطة صاروخين، استهدفت مزرعة في بلدة حوش تل صفية، وقد أدت إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح جرى نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.

ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب يوليو عام 2006 والتي استمرت لـ33 يوما.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مهاجمة 3 أهداف لـ"حزب الله" في منطقة بعلبك، على بُعد 98 كيلومتراً من مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.