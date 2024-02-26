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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: خطة أوكرانيا للسلام مثيرة للضحك

أرشيفية
أرشيفية

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الأفكار التي طرحتها أوكرانيا بشأن إجراء محادثات سلام دون روسيا "مثيرة للضحك".

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن التوصل إلى خطة سلام تم إعدادها مع شركاء دوليين في سويسرا لكن من دون روسيا.

ويجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، اليوم الاثنين في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا التي تواجه وضعًا حرجًا في مواجهة موسكو، وبات مصيرها متوقفًا على المساعدات الغربية.

ويخاطب زيلينسكي المجتمعين في قصر الإليزيه عبر الفيديو، وقال لحلفائه الأحد إن انتصار أوكرانيا أو هزيمتها "يعتمد عليكم"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويحضر الاجتماع قادة من الاتحاد الأوروبي بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا ورؤساء وزراء نحو 15 دولة في الاتحاد.

وحذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن دعم فرنسا لأوكرانيا لن "يضعف". وقال في بيان عبر منصة إكس إن "روسيا بزعامة الرئيس بوتين ينبغي ألا تعول على أي تعب لدى الأوروبيين".

ويدعو ماكرون أوروبا إلى تحرك جماعي في مواجهة روسيا، في وقت ما زال فيه الكونغرس يعرقل الدعم الأمريكي البالغ الأهمية بالنسبة إلى كييف. كما يثير احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلق الاتحاد الأوروبي.

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